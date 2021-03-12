Активистка Катрин Ненашева проведет встречу для мужчин, которые хотят поделиться переживаниями

Активистка и художница Катрин Ненашева организует групповую встречу «(Не)отложенные переживания» для мужчин, где они смогут рассказать о своих эмоциях и чувствах. Об этом девушка сообщила в фейсбуке.

В вечере, посвященном переживаниям мужчин, также поучаствуют продюсер Василий Сонькин, психолог и 8–15 участников. Они смогут обсудить опыт переживания стресса, страха, беспомощности и растерянности. Организаторы хотят помочь мужчинам, которые не могут открыто говорить о своих эмоциях из‑за стереотипов, особенностей культуры и гендерной социализации.

«Кажется, что в нашей культуре мужчины вообще редко делятся своими переживаниями, а мужская гендерная социализация и вовсе словно бы запрещает открыто говорить о своих эмоциях и признаваться в своей уязвимости. <…> Кажется, что у нас нет безопасных пространств, в которые мужчины смогут прийти и поговорить о своих переживаниях. Бары, бани, клубы, вечеринки, конечно, тоже в счет, но там все работает чуть по другим правилам. Поэтому мы решили сделать комьюнити-встречу для мужчин», — сообщается в описании мероприятия.

Группа пройдет 13 марта в 17.00. Все будет анонимно и конфиденциально. Чтобы поучаствовать, необходимо написать Катрин Ненашевой в личные сообщения.

В октябре 2019-го Катрин Ненашева запустила интерактивное шоу «Россия 20:20» совместно с художником Иваном Шевелем. Шоу посвящено архетипичным персонажам российской действительности. Первый сезон был посвящен депрессивным людям.