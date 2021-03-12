«Иллюзион» подготовил спецпрограмму к своему 55-летию

Московский кинотеатр «Иллюзион» подготовил специальную программу к своему 55-летию. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе площадки.

С 16 по 18 марта в кинотеатре покажут культовые советские фильмы, созданные в 1966 году — в год рождения «Иллюзиона». Показы пройдут с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России.

В спецпрограмму попали картины «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна, «Листопад» Отара Иоселиани и другие. Их полный список и расписание можно найти здесь. Билеты на все сеансы стоят 150 рублей.

Кинотеатр «Иллюзион» впервые распахнул свои двери 18 марта 1966 года. Его открыл Госфильмофонд для показа своей коллекции, в которой на тот момент уже насчитывалось более 70 тыс. кинолент. Первым фильмом, показанным в «Иллюзионе», стал «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна.