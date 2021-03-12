Особняк обвиненного в секс-трафике Джеффри Эпштейна продали за 51 млн долларов

Особняк американского финансиста Джеффри Эпштейна, которому предъявили обвинения в секс-трафике, выкупили за 51 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Имя нынешнего покупателя держится в секрете. Дом ему достался со значительной скидкой: семь месяцев назад, когда лот только выставили на торги, он стоил больше 80 млн долларов. Деньги от продажи переведут предполагаемым жертвам Эпштейна.

Манхэттенский таунхаус в неоклассическом стиле построили в 1930-х годах. Эпштейн выкупил его за 20 млн долларов в 1998 году, до этого здание принадлежало миллиардеру Лесли Векснеру.

В 2019 году, когда финансиста арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, особняк перешел под контроль ФБР. Внутри дома были найдены сотни фотографий обнаженных или полураздетых девочек. В августе того же года Эпштейна нашли мертвым в тюрьме в Нью-Йорке.

Более десяти лет назад Эпштейна уже обвиняли в склонении подростков к занятию проституцией. В 2008 году он признал вину в этом. Тогда он пошел на сделку со следствием и обязался выплатить компенсацию жертвам, в результате чего отсидел в тюрьме всего 13 месяцев.