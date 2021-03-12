Сабрина исполнила вживую новый сингл «Примадонна»

Певица Сабрина представила новый сингл «Примадонна». Она исполнила его вживую в новом выпуске «Студии МТС Live». В скором времени трек появится на стриминговых платформах и обзаведется клипом.
В студию Сабрина пришла вместе с Антоном Севидовым из Tesla Boy. Артисты исполнили совместную песню «Прогулка».
Певица Сабрина выступает в жанрах неосоул, инди-поп и R’n’B. На ее счету участие в «Фабрике звезд» и два мини-альбома — «Этого не было» 2019 года и «Bibi», который вышел в прошлом году. Сабрина — сестра Сюзанны Варниной, известной по работе с группой «Мальбэк» и сольному творчеству.