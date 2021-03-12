Сабрина исполнила вживую новый сингл «Примадонна»

Певица Сабрина представила новый сингл «Примадонна». Она исполнила его вживую в новом выпуске «Студии МТС Live». В скором времени трек появится на стриминговых платформах и обзаведется клипом.

В студию Сабрина пришла вместе с Антоном Севидовым из Tesla Boy. Артисты исполнили совместную песню «Прогулка».