Dakooka выпустила мини-альбом «KTSH 3.10.06, ч. 1»

Украинская певица Dakooka представила EP «KTSH 3.10.06, ч. 1» — это первая часть большого альбома. На релизе шесть меланхоличных песен, близких по атмосфере к пластинке «Стрэнджлав» 2019 года.

В феврале Dakooka выпустила клип «Bipolyarka 2.0» — красочную и жуткую зарисовку о противостоянии двух личностей внутри одного человека. Специально для «Афиши Daily» певица рассказала о песне, задумке клипа и происшествиях на съемках.