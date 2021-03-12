Алексея Навального увезли из следственного изолятора в Кольчугино Владимирской области. Об этом сообщается в твиттере оппозиционера.

«Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 „Кольчугино“. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому‑то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14.00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались», — говорится в посте.

3 марта стало известно, что Навальный находится в карантинной камере в СИЗО-3 «Кольчугино». Политик был в полной изоляции и, по словам адвоката Вадима Кобзева, в камере не было ничего, кроме телевизора. «Нет ни холодильника, ни даже чайника», — заявил защитник оппозиционера.

25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская Тишина» в колонию общего режима. 27 февраля несколько СМИ сообщили, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.