Европарламент объявил ЕС «зоной, свободной для ЛГБТ»

Законодатели в Европейском парламенте подавляющим большинством поддержали резолюцию, которая объявляет Евросоюз «зоной, свободной для ЛГБТ». Об этом передает Би-би-си.

Принятый документ гласит, что власть на каждом уровне правления в ЕС обязана защищать и поддерживать стремление к равенству и соблюдению прав граждан, включая представителей ЛГБТ. По резолюции представители ЛГБТ на территории ЕС могут жить свободно и «публично демонстрировать свою ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования».

За проект проголосовало 492 депутата Европарламента, против — 141, еще 46 воздержались.

Резолюцию приняли в качестве ответной меры на дискриминационную политику Польши по отношению к ЛГБТ-сообществу. В последние годы польские власти называют страну «зоной, свободной от ЛГБТ», и запрещают однополым парам усыновлять детей. Конституция Польши гласит, что брак — это союз мужчины и женщины.

«Разжигание ненависти убивает, а польские так называемые свободные от ЛГБТ зоны являются символами ненависти», — прокомментировала принятие резолюции депутат Нидерландов Софи ин’т Вельд.

Польский депутат от консервативной правящей партии Рышард Легутко назвал дебаты по поводу принятия документа «идеологическим безумием», а поддержавших его коллег — «левыми радикалами».