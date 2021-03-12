Слава КПСС выпустил мини-альбом «Lil Бутер»

Рэпер Слава КПСС выпустил EP под названием «Lil Бутер». Альбом включает в себя шесть треков — «Золотой храм», «Маркиз», «Солнце», «Я не жду чуда», «Обезбол» и заключительное аутро.

Депрессивные треки рассказывают о неудавшихся отношениях, расставании с бывшей подругой и зависимости от наркотиков. За несколько часов до релиза Слава и Замай прослушали альбом на своем стриме. Найти «Lil Бутер» можно на большинстве стриминговых сервисов.

Возвращение Славы КПСС к альтер эго Бутер Бродского стало для многих неожиданностью, поскольку релиз «Слава КПСС — Бутер Бродский» означал смерть данного амплуа для Вячеслава: на его обложке написана дата смерти Бутер Бродского.

О работе над альбомом исполнитель объявил в ноябре прошлого года. Тогда же Слава КПСС выпустил альбом «Чудовище, погубившее мир». «Афиша Daily» разговаривала с артистом о жизни после баттла с Оксимироном, группе «Любэ», Моргенштерне, бифе с Хаски и русском рэпе.