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Слава КПСС выпустил мини-альбом «Lil Бутер»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:50

Рэпер Слава КПСС выпустил EP под названием «Lil Бутер». Альбом включает в себя шесть треков — «Золотой храм», «Маркиз», «Солнце», «Я не жду чуда», «Обезбол» и заключительное аутро.

Депрессивные треки рассказывают о неудавшихся отношениях, расставании с бывшей подругой и зависимости от наркотиков. За несколько часов до релиза Слава и Замай прослушали альбом на своем стриме. Найти «Lil Бутер» можно на большинстве стриминговых сервисов.

Возвращение Славы КПСС к альтер эго Бутер Бродского стало для многих неожиданностью, поскольку релиз «Слава КПСС — Бутер Бродский» означал смерть данного амплуа для Вячеслава: на его обложке написана дата смерти Бутер Бродского.

О работе над альбомом исполнитель объявил в ноябре прошлого года. Тогда же Слава КПСС выпустил альбом «Чудовище, погубившее мир». «Афиша Daily» разговаривала с артистом о жизни после баттла с Оксимироном, группе «Любэ», Моргенштерне, бифе с Хаски и русском рэпе.

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