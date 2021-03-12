В России выявили 9794 новых случаев коронавируса

В России выявили 9794 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Менее 10 000 заражений в стране фиксируют четвертый день подряд, вчера их было на 524 меньше.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.