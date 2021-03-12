В России выявили 9794 новых случаев коронавируса

В России выявили 9794 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Менее 10 000 заражений в стране фиксируют четвертый день подряд, вчера их было на 524 меньше.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 370 617. За последние сутки вылечились 13 496 человек, за все время — 3 973 029. За сутки умерли 486 пациентов, за весь период — 91 220.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 118,5 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,2 млн). На втором месте — Индия (11,3 млн), на третьем — Бразилия (11,2 млн).