Netflix тестирует ограничения для зрителей, которые пользуются общим аккаунтом

Стриминговый сервис Netflix в тестовом режиме пробует новую функцию, которая напоминает пользователям открыть свой аккаунт и не пользоваться чужим. На это обратил внимание The Streamable.

Некоторые пользователи онлайн-кинотеатра столкнулись с уведомлением: «Если вы не живете с владельцем этой учетной записи, вам понадобится собственная, чтобы продолжить просмотр». После этого платформа предлагает подтвердить учетную запись с помощью электронной почты или текстового кода либо воспользоваться бесплатной пробной подпиской.

Netflix подтвердил тестирование функции у некоторых пользователей. Однако остается неясным, должны ли все пользователи с общим аккаунтом иметь один и тот же IP-адрес. Условия сервиса разрешают предоставить доступ к учетной записи только членам семьи.

Это первая попытка Netflix остановить подобного рода манипуляции. Сейчас компания предлагает три тарифа, два из которых включают трансляцию контента на двух или даже четырех устройствах. Но ни одна из подписок не регламентирует количество устройств, через которые можно зайти в одну учетную запись.

По данным исследовательской компании Magid, около 33% всех пользователей Netflix делятся своим паролем хотя бы с одним человеком.