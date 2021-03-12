Минцифры предложило приравнять обезличенные данные к персональным

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев подписал законопроект, определяющий порядок обработки обезличенных данных. В скором времени его внесут в правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра цифрового развития Олега Иванова.

Иванов заявил, что под запрет попадет деобезличивание данных, в частности те случаи, когда оператор прибегает к дополнительной информации, которая раскрывает принадлежность персональных данных субъекту. Также будет запрещено в дополнение к обезличенным данным передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека. Исключения сделают только для тех случаев, когда дело касается жизни и здоровья человека. Обезличенные данные без согласия человека можно будет использовать только для исследовательских и статистических целей.

Новые требования к обработке данных, по словам замминистра, вызваны появлением технологий, которые деобезличивают данные людей без их согласия. «Обезличивание и анонимизация — разные понятия. Деобезличивание — обратимая вещь», — уточнил Иванов.

Рабочая группа на обсуждении законопроекта выразила опасения, что предлагаемые меры ужесточат правовой режим и ограничат возможности российского бизнеса. Представитель пресс-службы АНО «Цифровая экономика» Екатерина Батманова объяснила, что сегодня передача обезличенных данных для ранее не заявленных целей и так невозможна без согласия самого лица, поэтому новые требования излишние. Если прежняя версия разрешала получить согласие на обработку персональных данных без указания ФИО, то новая требует, чтобы пользователь их обязательно указал.

«При принятии этих требований граждане не станут пользоваться, к примеру, российскими сервисами знакомств, так как не захотят там вводить ФИО. В итоге поправки в закон не усилят защиту, а наоборот — приведут к перетоку данных наших граждан за рубеж», — говорит Батманова.

Партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отметил, что законопроект создает риски для российских компаний попасть под штрафные санкции, если, к примеру, один человек из массива обезличенных данных отзовет свое согласие на их использование.

Президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова рассказала, что другие страны оценивают уровень обезличенности по специальной системе, где коэффициент 0 — если по данным можно установить их владельца, и 1 — если личность установить крайне сложно.