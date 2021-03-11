Объединенная киносеть устроит спецпоказы «Идиотов» фон Триера в 28 городах

Объединенная сеть кинотеатров Синема Парк и Формула Кино проведет 14 марта спецпоказы фильма Ларса фон Триера «Идиоты». Они пройдут в рамках ретроспективы к 65-летию культового датского режиссера.

Сеансы стартуют в 16.00 в 28 российских городах. Среди них Москва, Петербург, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Пермь и Сочи. Полный список можно посмотреть на сайте киносети.

Показы пройдут на датском языке с русскими субтитрами. Картину представит кинокритик Егор Беликов («Искусство Кино»). В формате видеоприветствия он кратко расскажет о режиссерском методе Триера и уникальности фильма. В избранных городах после показа состоится обсуждение с приглашенными кинокритиками.

«Идиоты» были сняты фон Триером по манифесту «Догма 95», который предполагает устранение всего искусственного — декораций, спецэффектов, специального освещения, фильтров и мнимых действий (к примеру, постановочной смерти). «Догма» предписывает снимать на ручную камеру и лишь на натуре, а музыка может появиться только если она действительно звучит в снимаемой сцене.

Сюжет картины рассказывает о группе молодых людей, живущих веселой коммуной в загородном доме. Чтобы существование не казалось им скучным, они выпускают внутренних идиотов наружу, притворяясь душевнобольными. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 1998 году.