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Глава Института Роберта Коха объявил о начале третьей волны COVID-19 в Германии 16:37
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Дело против отца сестер Хачатурян, укороченная версия «Суперновы» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

СК возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, убитого его дочерьми. Дело завели по статьям об истязании и действиях сексуального характера в отношении сестер Хачатурян.

Российский прокатчик вырезал несколько минут из британской гей-драмы «Супернова». Он также попросил не упоминать слово «гей» в публикациях о фильме.

Песню от Беларуси не допустили на «Евровидение» в ее нынешнем виде. Организаторы сочли композицию группы «Галасы ЗМеста» политизированной и предложили изменить или заменить ее.

Суд отклонил иск центра «Насилию.нет» с требованием исключить его из списка иноагентов. Минюсту удалось убедить судью, что организация занимается политической деятельностью.

Роскомнадзор отчитался о штатном замедлении Twitter. Никаких инцидентов, связанных с этим, не зафиксировано, отметили в ведомстве.

В Москве на фоне пандемии число случаев домашнего насилия выросло на 9%. Это связано с повышением напряженности в семье во время кризиса.

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против инспектора Байкальского заповедника. В октябре прошлого года он задержал с поличным пятерых браконьеров и при этом сам получил ранения.

В России выявили 9270 новых случаев коронавируса. Институт Роберта Коха объявил о начале третьей волны COVID-19 в Германии.

Google обложит ютьюб-блогеров налогом на доходы, которые они получили от просмотра их контента в США. Деньги будут уходить американским властям.

В Нидерландах в возрасте 94 лет умер изобретатель Лу Оттенс. Он создал первую аудиокассету и участвовал в разработке компакт-диска.

Режиссер «Джона Уика» снимет боевик «Classified» про реликвии, найденные в ходе Второй мировой. Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.

Netflix выпустил тизер триллера «Кислород» с Мелани Лоран в главной роли. В нем героиня просыпается в криогенной капсуле и понимает, что потеряла память.

Yung Trappa и Моргенштерн выпустили совместный трек «Розовое вино-2». Название отсылает к главному хиту лета 2017 года, который записали Элджей и Feduk.

В ночь с 13 на 14 марта в «Доме культур» пройдет вечеринка, посвященная премии Grammy. В ней поучаствуют ведущие подкаста «Фан-Зона» Анна Чекарева и Виталий Титов. Все подробности — здесь.

Что будет с открытием границ, пока никто не знает, но это не повод отказаться от путешествия. Отличные места есть и на юге России: например, экоусадьба с форелевым прудом, санаторий по лекалам сталинского ампира, хаммам в скале и даже чайные плантации. Вместе с Continental «Афиша Daily» подготовила гид по Краснодарскому краю и Адыгее.

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