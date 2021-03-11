Everything Everything показали клип на сингл «Supernormal» и объявили тур на 2022 год

Клип на песню, написанную еще в 2020 году для альбома «Re-Animator», снял и анимировал фронтмен группы Джонатан Хиггс. Специально для видео он изучил, как работают виртуальные камеры и источники света, и поэкспериментировал с физическим моделированием.

Английская инди-поп-группа Everything Everything выпустила клип на сингл «Supernormal» и объявила даты тура на 2022 год.

«Идея заключалась в том, чтобы сделать десятки коротких и взрывных кадров с искаженными, уродливыми и обнаженными персонажами, сюрреалистическими объектами и животными, которые перенасыщены цветом. Все эти неописуемые, гротескные образы появляются слишком быстро, чтобы их можно было понять», — рассказал о своем клипе Хиггс.

Everything Everything также объявили даты тура, который состоится в следующем году. Его расписание полностью совпадает с туром на 2021 год, отмененным из‑за пандемии. Выступления пройдут в марте и апреле на концертных площадках Великобритании и Ирландии.

Это не первый клип под авторством Джонатана Хиггса. В 2020 году во время коронавирусного локдауна он снял клип про шимпанзе в экзистенциальном кризисе, посвященный треку «Planets».

Группа Everything Everything была основана в 2007 году и с тех пор успела обзавестись пятью студийными альбомами, последний — «Re-Animator» — вышел в 2020 году. В 2017 году манчестерский квартет выступил на Пикнике «Афиши».