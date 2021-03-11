Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после нескольких случаев тромбоза

Дания сообщила о нескольких случаях тромбоза и одной смерти после применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. После этого Дания и Норвегия приостановили вакцинацию этим препаратом, сообщает Би-би-си.

Европейское агентство лекарственных средств подчеркнуло, что нет никаких свидетельств связи вакцины с появлением тромбов. Там отметили, что тромбы у вакцинированных людей появляются не чаще, чем у населения в целом.

По заявлениям AstraZeneca, безопасность вакцины тщательно изучалась в ходе клинических испытаний. Представитель компании сказал, что европейские регулирующие органы применяют строгие стандарты эффективности и безопасности для регистрации нового лекарства. Это касалось и лицензирования вакцины AstraZeneca, добавил он.

В начале марта вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили власти Австралии. Причиной послужили смерть одной привитой пациентки и заболевание другой. Федеральное управление по безопасности в сфере здравоохранения также подчеркивало, что доказательств связи вакцинации с этими двумя инцидентами нет.

В данный момент на территории Евросоюза разрешены к применению четыре вакцины — от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Венгрия и Словакия также одобрили вакцину «Спутник V», а Чехия сообщила о намерении закупить ее. Для применения российского препарата на всей территории ЕС необходимо заключение Европейского агентства лекарственных средств. Соответствующая экспертиза началась 4 марта, и ее результатов пока нет.