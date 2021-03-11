перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Everything Everything показали клип на сингл «Supernormal» и объявили тур на 2022 год 20:40
Дело против отца сестер Хачатурян, укороченная версия «Суперновы» и другие новости дня 20:34 Дайджест
Аллею правителей России перенесут из Москвы в Пензу 19:31
Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после нескольких случаев тромбоза 19:12
claudia gabriela marques vieira/Flickr Исследование: большинство мужчин скорее выберут удар током, чем время наедине с собой
Исследование: большинство мужчин скорее выберут удар током, чем время наедине с собой 18:36
В Петербурге приняли закон о «балконной амнистии» 18:10
Песню от Беларуси не допустили на «Евровидение» в ее нынешнем виде 18:03
Принц Уильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи 17:43
Суд отклонил иск центра «Насилию.нет» к Минюсту из‑за включения в список иноагентов 17:20
Уиллем Дефо может присоединиться к актерскому составу в новом фильме Йоргоса Лантимоса «Бедняжки» 17:02
Global Partnership for Education/Flickr В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь при мужчинах на публичных мероприятиях
В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь при мужчинах на публичных мероприятиях 16:58
Помощница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах 16:50
У главы Минздрава Алтая нашли около 6 млн рублей в туалете 16:39
Глава Института Роберта Коха объявил о начале третьей волны COVID-19 в Германии 16:37
Alexander Shatov/Unsplash Инцидентов не зафиксировано: Роскомнадзор отчитался о штатном замедлении Twitter
Инцидентов не зафиксировано: Роскомнадзор отчитался о штатном замедлении Twitter 16:08
Инспектор Байкальского заповедника задержал браконьеров и получил за это уголовное дело 15:35
Российскому зрителю покажут обрезанную версию гей-драмы «Супернова» с Колином Фертом 15:22
В «Доме культур» пройдет вечеринка с ведущими подкаста «Фан-Зона», посвященная премии Grammy 15:10
В Москве на фоне пандемии выросло число случаев домашнего насилия 14:45
Фестиваль современной хореографии и Пушкинский музей представят премьеру фильма «Слепок» в «Октябре» 13:55
Отключить рекламу

Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после нескольких случаев тромбоза

Семён Гудошников
Сегодня в 19:12

Дания сообщила о нескольких случаях тромбоза и одной смерти после применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. После этого Дания и Норвегия приостановили вакцинацию этим препаратом, сообщает Би-би-си.

Европейское агентство лекарственных средств подчеркнуло, что нет никаких свидетельств связи вакцины с появлением тромбов. Там отметили, что тромбы у вакцинированных людей появляются не чаще, чем у населения в целом.

По заявлениям AstraZeneca, безопасность вакцины тщательно изучалась в ходе клинических испытаний. Представитель компании сказал, что европейские регулирующие органы применяют строгие стандарты эффективности и безопасности для регистрации нового лекарства. Это касалось и лицензирования вакцины AstraZeneca, добавил он.

В начале марта вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили власти Австралии. Причиной послужили смерть одной привитой пациентки и заболевание другой. Федеральное управление по безопасности в сфере здравоохранения также подчеркивало, что доказательств связи вакцинации с этими двумя инцидентами нет.

В данный момент на территории Евросоюза разрешены к применению четыре вакцины — от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Венгрия и Словакия также одобрили вакцину «Спутник V», а Чехия сообщила о намерении закупить ее. Для применения российского препарата на всей территории ЕС необходимо заключение Европейского агентства лекарственных средств. Соответствующая экспертиза началась 4 марта, и ее результатов пока нет.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Pfizer
Johnson & Johnson
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить