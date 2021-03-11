перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Everything Everything показали клип на сингл «Supernormal» и объявили тур на 2022 год 20:40
Дело против отца сестер Хачатурян, укороченная версия «Суперновы» и другие новости дня 20:34 Дайджест
Аллею правителей России перенесут из Москвы в Пензу 19:31
Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после нескольких случаев тромбоза 19:12
claudia gabriela marques vieira/Flickr Исследование: большинство мужчин скорее выберут удар током, чем время наедине с собой
Исследование: большинство мужчин скорее выберут удар током, чем время наедине с собой 18:36
В Петербурге приняли закон о «балконной амнистии» 18:10
Песню от Беларуси не допустили на «Евровидение» в ее нынешнем виде 18:03
Принц Уильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи 17:43
Суд отклонил иск центра «Насилию.нет» к Минюсту из‑за включения в список иноагентов 17:20
Уиллем Дефо может присоединиться к актерскому составу в новом фильме Йоргоса Лантимоса «Бедняжки» 17:02
Global Partnership for Education/Flickr В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь при мужчинах на публичных мероприятиях
В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь при мужчинах на публичных мероприятиях 16:58
Помощница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах 16:50
У главы Минздрава Алтая нашли около 6 млн рублей в туалете 16:39
Глава Института Роберта Коха объявил о начале третьей волны COVID-19 в Германии 16:37
Alexander Shatov/Unsplash Инцидентов не зафиксировано: Роскомнадзор отчитался о штатном замедлении Twitter
Инцидентов не зафиксировано: Роскомнадзор отчитался о штатном замедлении Twitter 16:08
Инспектор Байкальского заповедника задержал браконьеров и получил за это уголовное дело 15:35
Российскому зрителю покажут обрезанную версию гей-драмы «Супернова» с Колином Фертом 15:22
В «Доме культур» пройдет вечеринка с ведущими подкаста «Фан-Зона», посвященная премии Grammy 15:10
В Москве на фоне пандемии выросло число случаев домашнего насилия 14:45
Фестиваль современной хореографии и Пушкинский музей представят премьеру фильма «Слепок» в «Октябре» 13:55
Отключить рекламу

В Петербурге приняли закон о «балконной амнистии»

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:10

В Петербурге горожан, которые до 1 января 2021 года успели застеклить балконы и лоджии без согласования, не будут штрафовать за самовольное изменение облика фасада. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло в третьем, окончательном чтении.

Поправки вошли в закон «Об административных правонарушениях», они призваны «исключить внутренние противоречия и неоднозначное толкование действующего законодательства». Речь идет о штрафах за самовольное остекление балконов, введенных в начале 2020 года.

Управляющие компании после введения штрафов стали через суд требовать от петербуржцев демонтировать остекление, даже если оно было сделано задолго до введения новых правил или появилось еще при прежних владельцах.

«Исполнение соответствующих решений суда влечет для граждан значительные финансовые потери, не говоря уже о необходимости менять привычный уклад в квартире», — говорится в пояснительной записке.

Теперь на граждан, остекливших свои балконы до конца 2020 года, распространяется так называемая балконная амнистия — им не нужно демонтировать остекление и согласовывать новый внешний вид фасада.

Летом прошлого года городской комитет по градостроительству и архитектуре уточнил порядок остекления балконов в городе. Жильцы любого многоквартирного дома должны утверждать проект благоустройства всего фасада. Переделывать балкон своей квартиры в индивидуальном порядке запрещено.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить