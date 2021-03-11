В Петербурге приняли закон о «балконной амнистии»

В Петербурге горожан, которые до 1 января 2021 года успели застеклить балконы и лоджии без согласования, не будут штрафовать за самовольное изменение облика фасада. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло в третьем, окончательном чтении.

Поправки вошли в закон «Об административных правонарушениях», они призваны «исключить внутренние противоречия и неоднозначное толкование действующего законодательства». Речь идет о штрафах за самовольное остекление балконов, введенных в начале 2020 года.

Управляющие компании после введения штрафов стали через суд требовать от петербуржцев демонтировать остекление, даже если оно было сделано задолго до введения новых правил или появилось еще при прежних владельцах.

«Исполнение соответствующих решений суда влечет для граждан значительные финансовые потери, не говоря уже о необходимости менять привычный уклад в квартире», — говорится в пояснительной записке.

Теперь на граждан, остекливших свои балконы до конца 2020 года, распространяется так называемая балконная амнистия — им не нужно демонтировать остекление и согласовывать новый внешний вид фасада.

Летом прошлого года городской комитет по градостроительству и архитектуре уточнил порядок остекления балконов в городе. Жильцы любого многоквартирного дома должны утверждать проект благоустройства всего фасада. Переделывать балкон своей квартиры в индивидуальном порядке запрещено.