Исследование: большинство мужчин скорее выберут удар током, чем время наедине с собой

Ученые из Университета Флориды провели эксперимент, предложив участникам остаться наедине с собой и насладиться своими мыслями. Однако большинству мужчин такого рода занятие показалось скучным — 67% из них предпочли удар шокером, говорится в исследовании.

В эксперименте поучаствовали 30 человек. Добровольцам предложили изолироваться от происходящего вокруг и подумать «ради удовольствия, а не смысла». Однако испытуемым задача показалась неинтересной: испытать разряд тока вместо мечтаний согласились 67% мужчин и 25% женщин.

В похожем эксперименте многие вместо размышлений выбрали убить насекомого в кофемолке, хотя организаторы предлагали им подумать, например, о хорошем пикнике в выходные. Испытуемые поделились, что думать на позитивные темы попросту бессмысленно, а серьезные мечтания вызывают у них стресс. Вместо этого, говорят они, лучше потратить время на работу или на мимолетные удовольствия, например, съесть мороженое.

«Похоже, людям и в голову не приходило, что они могут использовать свободное время, чтобы наслаждаться собственными мечтами», — заявила руководитель эксперимента Эрин Уэстгейт. Она также отметила, что приносящие удовольствие размышления требуют практики и это то, что отличает человеческую особь.

Уэстгейт дала рекомендации, как развить этот навык. Для начала она посоветовала не путать планирование и мысли для удовольствия. Лучше всего, по ее словам, выбрать подходящий момент: мозг будет мечтать, когда разум занят каким‑либо незначительным занятием — к примеру, мытьем посуды или чисткой зубов перед сном. «В следующий раз, когда вы куда‑то идете, не берите руки в телефон, а попробуйте помечтать», — говорит Уэстгейт.