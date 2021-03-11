Уиллем Дефо может присоединиться к актерскому составу в новом фильме Йоргоса Лантимоса «Бедняжки»

Американский актер Уиллем Дефо ведет переговоры с создателями нового фильма Йоргоса Лантимоса «Бедняжки» («Poor Things»). Он может присоединиться к актерскому составу, однако пока неизвестно, какую роль он исполнит. Об этом сообщает издание Deadline.

Сюжет романа Аласдера Грея, на котором основывается фильм, построен на судьбе «непостоянной, чрезмерно сексуальной, эмансипированной женщины» Беллы Бакстер. Ей пересадили мозг нерожденного ребенка, после того как она покончила жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокого мужа.

Уиллем Дефо снимался в ряде культовых фильмов. В том числе в картинах «Того», «Взвод» и «Отель „Гранд Будапешт“». Также актер озвучивал мультфильмы «В поисках Немо», «Симпсоны» и «Бесподобный мистер Фокс».

Ранее стало известно, что главную роль в «Бедняжках» исполнит Эмма Стоун. Адаптацией книги займется номинированный на «Оскар» сценарист Тони МакНамара. Съемки картины должны начаться осенью 2021 года.