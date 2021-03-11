Глава Института Роберта Коха объявил о начале третьей волны COVID-19 в Германии

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что третья волна коронавируса в Германии уже началась. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть четкие знаки: в Германии третья волна уже началась. Меня это сильно беспокоит», — заявил он на встрече с журналистами в Женеве.

По данным учреждения, суточный прирост случаев COVID-19 в Германии сокращался в январе и феврале, но в марте показатели снова начали расти. Специалисты объясняют это распространением более заразного штамма. За последние сутки в стране выявили 14 356 новых заражений.

С начала пандемии в ФРГ коронавирусом заболели больше 2,5 млн человек, 72 тыс. из них умерли. В течение этого времени в стране были введены одни из самых жестких в Европе антикоронавирусых ограничений.

Сейчас в ФРГ действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации уже в марте смогут открыться уличные террасы ресторанов.