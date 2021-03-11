В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь при мужчинах на публичных мероприятиях

Министерство образования Афганистана запретило девочкам старше 12 лет петь в присутствии мужчин на публике. Ограничение не распространяется на мероприятия, где участвуют только женщины, пишет Deutsche Welle со ссылкой на региональные СМИ.

Теперь мужчины не могут преподавать уроки пения для школьниц старше 12 лет, а нести ответственность за нарушение запрета будет директор школы. Пресс-секретарь министерства Наджиба Ариан заявила, что инициативу предложили сами ученики и их родители.

В соцсетях мнения о решении властей разделились. Некоторые пользователи сравнили запрет с идеологией талибов и припомнили, что министр образования Рангина Хамиди называла себя борцом за права женщин.

Другие поддержали решение правительства, написав, что это рациональный способ защиты девушек от приставаний со стороны мужчин. Но, по мнению остальных, запрет девочкам петь никак не способствует борьбе с домогательствами.

«Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) правил в Афганистане с 1996 года по 2001 год, пока США не ввели войска. Афганские женщины, отмечает Deutsche Welle, боятся возвращения талибов и изъятия своих прав.