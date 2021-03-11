Инцидентов не зафиксировано: Роскомнадзор отчитался о штатном замедлении Twitter

В Роскомнадзоре заявили, что замедление Twitter прошло в штатном режиме и никаких инцидентов, связанных с этим, не зафиксировано. Ограничение в скорости касается аудио-, видеоконтента и изображений, на текстовые сообщения оно не распространяется.

Ссылаясь на данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) ведомство сообщило, что замедлено 100% трафика Twitter мобильной связи и 50% — фиксированной связи.

По словам РКН, Twitter до сих пор не удалил 3100 материалов с запрещенной информацией, а также не ответил на требование об удалении постов с детской порнографией, пронаркотическим и социальным контентом.

«Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещенной информации и проинформирует об этом Роскомнадзор. Работа социальной сети должна быть приведена ее владельцами на территории России в соответствии с законодательством нашей страны», — заявили в ведомстве.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал, что РКН готов идти на контакт с Twitter по проблеме удаления запрещенного контента, но ответной реакции от компании нет. Он назвал абсурдными заявления соцсети, что Роскомнадзор пытается ограничить свободу дискуссии в интернете.

«Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?» — задает риторический вопрос Субботин.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость доступа к Twitter, потому что соцсеть не удаляет противоправный контент. После этого с перебоями стали работать сайт самого РКН, порталы Госдумы, Кремля и правительства. В Минцифре сказали, что эти два события не связаны, а проблемы с доступом произошли из‑за сбоя маршрутизаторов в сети «Ростелекома». «Афиша Daily» собрала мемы из Twitter, связанные с замедлением соцсети.