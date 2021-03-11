Инспектор Байкальского заповедника задержал браконьеров и получил за это уголовное дело

По ее данным , браконьеры на автомобиле незаконно отстреливали косуль, ослепляя их ярким светом. Красиков застал их на месте преступления. Вместо того чтобы сдаться, браконьеры попытались наехать на инспектора, но тот успел отскочить. Однако машина его все-таки задела, в результате чего он получил перелом руки и сотрясение мозга.

Следователи возбудили уголовное дело против инспектора Байкальского заповедника в Бурятии Сергея Красикова , который в октябре прошлого года задержал с поличным пятерых браконьеров и при этом сам получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба заказника.

В итоге браконьеров поймали и изъяли оружие, а в их автомобиле нашли туши двух косуль. Ущерб природе от их действий оценивается в 80 тыс. рублей.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по факту незаконной охоты, но в возбуждении дела из‑за полученных травм инспектору отказали. Спустя четыре месяца после случившегося на Красикова завели дело о превышении должностных полномочий.

По мнению директора заповедника Василия Сутулы, за браконьерами из Улан-Удэ, «предположительно, стоят богатые покровители». Он полагает, что травмы, ставшие основанием для уголовного дела против Красикова, задержанные могли получить, когда, спасаясь от преследования, выпрыгивали ночью на ходу из машины.

Замдиректора заповедника Сергей Ткач рассказал, что расследование дела в отношении инспектора завершено, его готовят к передаче в суд. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет тюрьмы.

В СУ СКР по Бурятии заявили, что по факту причинения телесных повреждений инспектору тоже возбудили уголовное дело. Когда это было сделано, там не уточнили.