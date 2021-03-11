В Москве на фоне пандемии выросло число случаев домашнего насилия

В Москве на фоне пандемии коронавируса количество фактов домашнего насилия увеличилось на 9% по сравнению с 2019 годом. Об этом заявила омбудсмен города Татьяна Потяева, пишет ТАСС.

По данным ГУ МВД, с апреля по декабрь 2020 года в Москве было зафиксировано 669 преступлений, у которых были бытовые мотивы. Из них 432 преступления совершены в сфере семейно-бытовых отношений. В аналогичный период 2019 года эти показатели составляли 613 и 300 соответственно.

Потяева отметила, что из данных преступлений в 2020 году предварительно расследованы 28 убийств, в 2019 году их было 12. Фактов причинения тяжкого вреда здоровью — 57 против 35, средней тяжести вреда здоровью — 46 против 38, нанесение побоев лицом, которое подвергнуто административному наказанию, — 16 против 9.

Всего по статье о побоях в прошлом году было составлено 1500 административных протоколов. На профилактический учет в ОВД было поставлено более 1000 человек.

«В глобальном масштабе каждая третья женщина подверглась насилию со стороны своего партнера в какой‑то момент своей жизни. Нынешняя пандемия еще больше способствует ухудшению ситуации. Во время кризиса женщины подвержены большему риску всех форм домашнего насилия в связи с повышением напряженности в семье», — сказала омбудсмен.

Правозащитники говорили об увеличении случаев насилия в семье еще во время первой волны пандемии — в мае прошлого года. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные НКО, сообщала, что количество обращений о домашнем насилии за месяц карантина увеличилось в 2,5 раза.

В МВД рост случаев насилия в семье отрицают. По их данным, число преступлений в семейно-бытовой сфере в прошлом году снизилось на 9,5% по сравнению с 2019 годом. В частности, на 15,8% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% — вреда средней тяжести, на 10% — легкого вреда здоровью.