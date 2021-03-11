Google введет налог на доходы ютьюб-блогеров

Google планирует с июня 2021 года начать удерживать подоходный налог в пользу Соединенных Штатов от доходов ютьюб-блогеров из других стран. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Распространяться налог будет на доход, полученный блогерами от просмотра их контента на территории США. Речь идет о прибыли в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, суперчата и спонсорства.

До конца мая блогеры должны предоставить налоговую информацию в компанию AdSense — подразделение Google, отвечающее за рекламу на ютьюбе.

«Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%», — отмечают в компании. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет зрителей из США.

Размер ставки варьируется от 0 до 30%, в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может быть нулевой.

Накануне «Ведомости» сообщили, что Минцифры планирует ввести налог на доходы, которые российские блогеры получают от рекламы. При этом платить налог в качестве налоговых агентов должны будут иностранные юрлица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Изменение хотят закрепить федеральным законом, проект которого будет готов к середине этого года.