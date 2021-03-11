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Аукционный дом Bonhams выставит на продажу кулинарную книгу Энди Уорхола

Виктория Шанина
Сегодня в 12:35

Нью-йоркский аукционный дом Bonhams выставит на продажу ироничную кулинарную книгу Энди Уорхола «Wild Raspberries» («Дикая малина»). Эксперты оценили ее стоимость в 30–50 тыс. долларов (2,2–3,7 млн рублей).

Книгу Уорхол написал и проиллюстрировал забавными картинками в 1959 году. Шуточные абсурдные рецепты для нее придумала дизайнер Сьюзи Франкфурт. За каллиграфию отвечала мать художника Джулия, которая намеренно писала с ошибками.

Один из рецептов называется «Поросенок а-ля Trader Vic’s», в нем авторы предложили просто заказать поросенка весом 40 фунтов на 15 человек в ресторане Trader Vic’s. Также в книге есть блюдо под названием «Омлет Греты Гарбо» — его обязательно нужно есть в одиночестве при свечах.

Этот сборник рецептов стал иронией над модой на высокую кухню. Всего в мире существует 34 копии книги. Одна из них, подписанная самим Уорхолом, уйдет с молотка 22 марта на сайте Bonhams.

В декабре фонд Энди Уорхола провел благотворительный аукцион вместе с платформой eBay. На ней выставили небольшие рождественские работы художника, вдохновленные его детством.

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