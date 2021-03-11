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В Нидерландах умер изобретатель Лу Оттенс. Именно он создал первую аудиокассету

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:31

Голландский инженер, создатель аудиокассеты Лу Оттенс ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Pitchfork.

Изобретатель умер 6 марта в своем доме в провинции Северный Брабант в Нидерландах, уточнила его дочь.

Лодевейк Фредерик Оттенс родился в голландском Беллингволде в 1926 году. В 1952-м он начал работать в компании Philips, где позже возглавил департамент разработки новых продуктов. Под его руководством был создан первый портативный магнитофон Philips EL 3585.

В 1963 году на международной выставке в Берлине была представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой, разработанная Оттенсом. Изобретение имело мгновенный успех и сразу же стало новым стандартом для записи и проигрывания музыки. Во всем мире были проданы более 100 млрд аудиокассет.

Оттенс также принимал участие в разработке компакт-диска, который стал очередным стандартом звукозаписи и разошелся более чем 200 млрд копий.

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