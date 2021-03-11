СМИ в России будут штрафовать за умолчание о запрете террористических организаций

Госдума в этом году планирует принять законопроект о введении штрафов для СМИ за публикацию информации о террористических организациях без пометки, что те ликвидированы или их деятельность запрещена на территории России. Об этом сообщают «Известия».

Авторы поправок в статью 13.15 КоАП РФ о злоупотреблении свободой массовой информации — глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский. Поддержать инициативу готовы во всех фракциях нижней палаты парламента, а также в правительстве.

За несоблюдение закона физлица будут наказывать штрафом в размере от 2000 до 2500 рублей, должностные лица — от 4000 до 5000 рублей, юрлица — от 40 до 59 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация «предмета правонарушения».

Списки запрещенных в России организаций ведут Минюст и ФСБ. В перечне террористических организаций, который ведет ФСБ, находится 33 структуры. В списке НКО, ликвидированных в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности, — 81 организация.