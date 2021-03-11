Режиссер «Джона Уика» снимет боевик «Classified» про реликвии, найденные в ходе Второй мировой войны

Режиссер трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски поставит фильм в жанре боевика-триллера под названием «Classified» («Секретно»). Создатели назвали проект смесью «Крепкого орешка» и «Индианы Джонса», пишет Deadline.

Действие происходит в сверхсекретном правительственном бункере, в котором хранятся реликвии, найденные во время Второй мировой войны. Они окажутся более мощными и опасными, чем власти могли себе представить.

Сценаристами картины стали Эндрю Дючман и Джейсон Пэйген. Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.

Чад Стахелски также выступал в качестве актера. Он снимался в фильме «„V“ значит Вендетта» и сериале «Баффи — истребительница вампиров». В шоу «Сделано в Голливуде» он сыграл самого себя.

В 2019 году Стахелски работал над экшен-сценами для фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли. Режиссер должен был придумать новые трюки для каскадеров и помочь с постановкой сцен.