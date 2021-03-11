Илон Маск заработал рекордные 25 млрд долларов за день

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разбогател на рекордные 25,1 млрд долларов за один день. Его состояние увеличилось до 174 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Сейчас Маск занимает второе место в рейтинге богатейших людей мира. На первой строчке остается глава Amazon Джефф Безос — его состояние оценивается в 180 млрд долларов.

В начале января Илон Маск впервые возглавил список богатейших людей мира. На тот момент его состояние насчитывало 185 млрд долларов. Новость о лидерстве он прокомментировал коротко: «Как странно. Что ж, вернемся к работе».

Однако в конце февраля бизнесмен потерял 15 млрд долларов за сутки. Причиной стали его твиты о биткоине.

Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире в середине февраля. Аналитики оценили состояние предпринимателя на тот момент в 190,3 млрд долларов.