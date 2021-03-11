СК возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна — отца трех сестер, обвиняемых в его убийстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Липцера.

Он уточнил, что на мужчину завели дело по статьям об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

«Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими», — отметил другой адвокат сестер Алексей Паршин.

Официального подтверждения этой информации со стороны СК пока нет, пишет РИА «Новости».

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. Защита сестер утверждает, что они действовали в рамках необходимой самообороны.

Ранее адвокаты уже добивались возбуждения дела против Михаила Хачатуряна, но следствие отказалось это сделать. Из‑за того, что мужчина умер, дело можно было завести только с согласия родственников, но они отказывались его давать.

В конце прошлого года Басманный суд Москвы признал отказ в возбуждении уголовного дела в отношении отца сестер Хачатурян незаконным. На проведении дальнейшего расследования настояли сестры умершего с целью его реабилитации.

В феврале Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины. Дело младшей из сестер — Марии — рассматривает отдельно другой суд из‑за того, что девушку признали невменяемой.