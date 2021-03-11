НАСА выпустило две новые аудиозаписи со звуками на Марсе. В этот раз микрофоны ровера Perseverance записали шум ветра и удары лазера, которым марсоход разбивает камни на Красной планете. Об этом сообщила пресс-служба космического агентства.
Аудиодорожка с шумом ветра получилась громче предыдущей. Дело в том, что микрофон марсохода Perseverance встроен в верхнюю часть мачты. В прошлый раз ровер записывал звуки сразу после приземления на Марс, поэтому система еще не активировалась и звук был немного приглушен.
В дополнение Perseverance записал щелчки выстрелов лазера, которыми он разрушал камни скалы Мааз на расстоянии 10 футов (около 3 метров). Эти звуки помогут ученым выяснить текстуру и другие свойства местных пород.
Первые звуки с марса, записанные с помощью Perseverance, НАСА опубликовало в конце февраля. Аудио длится 18 секунд, и услышать на нем можно что‑то отдаленно похожее на биение сердца. Для лучшего качества звука НАСА порекомендовало надеть наушники. «Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его», — написало агентство в твиттере.
Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь с 18 на 19 февраля. Он опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, по предположениям ученых, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Аппарату предстоит исследовать поверхность, чтобы найти признаки древней микробной жизни и, по возможности, обнаружить причины, почему Марс высох.