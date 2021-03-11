НАСА выпустило две новые аудиозаписи со звуками на Марсе. В этот раз микрофоны ровера Perseverance записали шум ветра и удары лазера, которым марсоход разбивает камни на Красной планете. Об этом сообщила пресс-служба космического агентства.

Аудиодорожка с шумом ветра получилась громче предыдущей. Дело в том, что микрофон марсохода Perseverance встроен в верхнюю часть мачты. В прошлый раз ровер записывал звуки сразу после приземления на Марс, поэтому система еще не активировалась и звук был немного приглушен.