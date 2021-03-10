«Яндекс» запустил платежный сервис Yandex Pay

«Яндекс» запустил Yandex Pay — сервис для оплаты покупок банковской картой. Об этом рассказала пресс-служба компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно привязать карту к аккаунту на «Яндексе» — при покупке данные карты будут подтягиваться из него. Yandex Pay работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков, сохраняя кэшбек и другие бонусы.

Пока сервис работает только на сайтах — в большинстве популярных браузеров. Кнопка Yandex Pay доступна всем, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе» и авторизовался. В дальнейшем через сервис можно будет платить в мобильных приложениях и в офлайне.

Поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay может любая компания. Это можно сделать напрямую или обратившись к агрегатору платежных сервисов: сейчас такую возможность предлагают «Робокасса», Payture, RBK.money.

Месяц назад стало известно о планах «Тинькофф банка» запустить подобный платежный сервис. По словам представителя компании, Tinkoff Pay должен стать платежной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие.

В сентябре прошлого года «Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф Банка» за 5,5 млрд долларов. Через месяц сделка сорвалась. Олег Тиньков заявил в письме сотрудникам, что изначально речь шла об объединении компаний, но «Яндекс» захотел просто купить банк.