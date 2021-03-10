перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Яндекс» запустил платежный сервис Yandex Pay 22:48
Omelchenko Gallery В Москве откроется выставка, посвященная фигуре женщины в современном городском пространстве
В Москве откроется выставка, посвященная фигуре женщины в современном городском пространстве 22:22
Росгвардия предложила заранее определять журналистов, которые будут освещать акции протеста 21:44
Артем Дзюба вернется в сборную России 21:00
Роскомнадзор замедлил Twitter, Минцифры готовит налог для блогеров и другие новости дня 20:42 Дайджест
Блины и выступления артистов Cirque du Soleil: в Никольских рядах пройдут масленичные гулянья 20:41
«Галасы ЗМеста»/YouTube На «Евровидение» от Беларуси поедет группа, высмеивающая оппозицию и протесты
На «Евровидение» от Беларуси поедет группа, высмеивающая оппозицию и протесты 18:59
Российских чиновников могут освободить от наказания за «нечаянную коррупцию» 17:51
Росгвардия научит студентов журфака МГУ освещать митинги 17:49
В «Современнике» покажут благотворительный спектакль «Мам, а кто это на фото?» 17:32
IKEA начнет продавать мягкую игрушку, нарисованную 9-летним мальчиком из России 17:16
Sarah Neufeld/YouTube Скрипачка Arcade Fire Сара Нойфилд выпустила клип на трек «With Love and Blindness» с нового альбома
Скрипачка Arcade Fire Сара Нойфилд выпустила клип на трек «With Love and Blindness» с нового альбома 17:04
Нейросеть научилась создавать портреты людей, привлекательных для определенного человека 16:58
Alyona Alyona выступает против навязанных стереотипов в новом клипе «Мир нуждается в красоте» 16:15
Обнаруженный в Сахаре метеорит оказался осколком протопланеты старше Земли 16:13
В Лондоне осужденных за домашнее насилие будут контролировать при помощи GPS-трекеров после тюрьмы 16:07
sanCheezeS/«ВКонтакте» Сын Сергея Бодрова-младшего выпустил дебютный рэп-альбом
Сын Сергея Бодрова-младшего выпустил дебютный рэп-альбом 15:17
«Норникель» в полном объеме выплатил штраф за разлив топлива 15:15
«Сожалею, что причинил им боль»: Александр Ван извинился перед теми, кто обвинил его в харассменте 14:31
Джонни Депп расследует убийство Notorious B.I.G. в трейлере фильма «Город лжи» 14:27
Отключить рекламу

Росгвардия предложила заранее определять журналистов, которые будут освещать акции протеста

Семён Гудошников
Сегодня в 21:44

Росгвардия предложила заранее согласовывать списки журналистов, которые будут освещать протестные акции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора ведомства Олега Плохого.

«Мы, конечно, заинтересованы, чтобы пул журналистов каким‑либо образом, может, даже определялся чуть раньше, чтобы мы выделяли своих представителей пресс-служб, которых бы знали, и тогда может быть лишние люди у нас не будут туда попадать», — сказал Плохой на заседании думского комитета по обеспечению безопасности журналистов на митингах.

Представитель Росгвардии также предложил расставлять журналистов на акциях в определенные места. «Мы не были бы против, не знаю, насколько это применимо, чтобы расположение было достаточно компактным, чтобы мы понимали, что это — группа журналистов», — пояснил он.

Плохой считает, что нужно ввести координаторов со стороны правоохранительных органов и журналистского сообщества. Они, по его мысли, будут решать, кто может работать на митинге, а кто нет.

На прошедших митингах в поддержку Алексея Навального были задержаны десятки работников СМИ. В редакциях жаловались, что даже доставление журналиста в участок для установления личности мешает работе. В силовых ведомствах заявляют, что все задержания были правомерными.

События недели на afisha.ru
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
драматический
Идиот (онлайн-трансляция)
Магнетический спектакль по роману Достоевского
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Теги
Росгвардия
ИТАР-ТАСС
МВД
Люди
Алексей Навальный
Олег Плохой
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить