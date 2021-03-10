Росгвардия предложила заранее определять журналистов, которые будут освещать акции протеста

Росгвардия предложила заранее согласовывать списки журналистов, которые будут освещать протестные акции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора ведомства Олега Плохого.

«Мы, конечно, заинтересованы, чтобы пул журналистов каким‑либо образом, может, даже определялся чуть раньше, чтобы мы выделяли своих представителей пресс-служб, которых бы знали, и тогда может быть лишние люди у нас не будут туда попадать», — сказал Плохой на заседании думского комитета по обеспечению безопасности журналистов на митингах.

Представитель Росгвардии также предложил расставлять журналистов на акциях в определенные места. «Мы не были бы против, не знаю, насколько это применимо, чтобы расположение было достаточно компактным, чтобы мы понимали, что это — группа журналистов», — пояснил он.

Плохой считает, что нужно ввести координаторов со стороны правоохранительных органов и журналистского сообщества. Они, по его мысли, будут решать, кто может работать на митинге, а кто нет.

На прошедших митингах в поддержку Алексея Навального были задержаны десятки работников СМИ. В редакциях жаловались, что даже доставление журналиста в участок для установления личности мешает работе. В силовых ведомствах заявляют, что все задержания были правомерными.