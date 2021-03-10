Роскомнадзор замедлил Twitter, Минцифры готовит налог для блогеров и другие новости дня

Роскомнадзор объявил, что замедляет скорость работы Twitter в России. Ведомство объяснило это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

После этого с перебоями стали работать сайт самого РКН, порталы Госдумы, Кремля и правительства (в Минцифре сказали, что эти два события не связаны). Мы собрали мемы из замедленной соцсети.

Депутаты поддержали законопроект, который освобождает чиновников от ответственности за «нечаянную коррупцию». Разбирать, была ли взятка случайной, должна будет специальная комиссия.

Росгвардия проведет для студентов журфака МГУ лекции-тренинги, где расскажет, как освещать митинги. Для учащихся планируют записать ролики о том, как себя вести, чтобы не угодить в автозак.

Минцифры планирует ввести налог на рекламные доходы российских блогеров. Платить его должны будут иностранные компании, такие как Facebook, YouTube и TikTok.

«Норникель» выплатил все 146,2 млрд рублей за разлив топлива в мае прошлого года. Большая часть денег — 145,5 млрд рублей — пойдет в федеральный бюджет, остальные — в доход Норильска.

В России выявили чуть больше 9000 случаев коронавируса. Количество смертей от COVID-19 в стране превысило 90 тыс.

Дэвид Финчер и Зак Брафф стали номинантами на премию Гильдии режиссеров. Других претендентов этого года можно посмотреть здесь.

Элизабет Бэнкс снимет для Universal фильм про медведя, который умер от передозировки наркотиками. Картина будет основана на реальных событиях, произошедших в штате Теннесси в 1985 году.

К новостям музыки. Alyona Alyona раскритиковала в новом клипе навязанные обществом идеалы красоты, а скрипачка Arcade Fire Сара Нойфилд в своем музыкальном видео станцевала в лесу и сыграла на скрипке на пляже.

Еще один интересный релиз — дебютный рэп-альбом сына Сергея Бодрова-младшего Александра. В EP под названием «Реп мастерская» вошли пять песен, две из которых записаны с Haze2Face.

В сети появился первый трейлер «City of Lies» — фильма о расследовании убийства Notorious B.I.G. В нем Джонни Депп играет детектива лос-анджелесской полиции, который 20 лет не может выйти на след преступников.

21 марта в «Современнике» пройдет премьера спектакля «Мам, а кто это на фото?» — совместного благотворительного проекта театра и фонда «Дом с маяком». Все вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям и подросткам.