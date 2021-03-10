На «Евровидение» от Беларуси поедет группа, высмеивающая оппозицию и протесты

На «Евровидении-2021» Беларусь будет представлять группа «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает Белтелерадиокомпания (БТ), которая организует национальный отбор на конкурс и будет транслировать в республике его финал.
«Галасы ЗМеста» высмеивают в своих песнях протесты против Лукашенко и лидеров оппозиции. В их репертуаре есть, например, сатирические композиции про Светлану Тихановскую и Павла Латушко. В треке «Я научу тебя», отобранном для «Евровидения», есть такие строчки:
А вот как историю появления группы описывает Белтелерадиокомпания: «После „известных событий“ в Беларуси музыканты решили создать новый проект под названием „Галасы ЗМеста“. Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест — содержание, смысл, и место — небольшой провинциальный город».
В официальном инстаграме «Евровидения» под постом о его белорусских участниках в основном негативные комментарии. Пользователи обвиняют «Галасы ЗМеста» в политической пропаганде и просят снять их с конкурса. У видео с песней «Я научу тебя», которое размещено на ютьюб-канале «Евровидения», 25 тыс. дизлайков при 3600 лайков.