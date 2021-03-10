На «Евровидение» от Беларуси поедет группа, высмеивающая оппозицию и протесты

На «Евровидении-2021» Беларусь будет представлять группа «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает Белтелерадиокомпания (БТ), которая организует национальный отбор на конкурс и будет транслировать в республике его финал.

«Галасы ЗМеста» высмеивают в своих песнях протесты против Лукашенко и лидеров оппозиции. В их репертуаре есть, например, сатирические композиции про Светлану Тихановскую и Павла Латушко. В треке «Я научу тебя», отобранном для «Евровидения», есть такие строчки: