«Розовое вино 2»: Yung Trappa и Моргенштерн выпустили совместный трек

Рэперы Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) и Моргенштерн выпустили совместный сингл, который называется «Розовое вино 2». Послушать релиз можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе.

Название песни отсылает к главному хиту лета 2017 года, который записали Элджей и Feduk. Правда, ничего общего с «Розовым вином» у нового трека нет.