«Розовое вино 2»: Yung Trappa и Моргенштерн выпустили совместный трек

Рэперы Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) и Моргенштерн выпустили совместный сингл, который называется «Розовое вино 2». Послушать релиз можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе.
Название песни отсылает к главному хиту лета 2017 года, который записали Элджей и Feduk. Правда, ничего общего с «Розовым вином» у нового трека нет.
Для Yung Trappa это уже второй релиз после выхода из тюрьмы в феврале этого года. Первым стал трек «First Day Out», в котором рэпер рассказывает о своем первом дне на свободе.
Yung Trappa пробыл в колонии пять с половиной лет с учетом срока в СИЗО, где он отсидел примерно год и три месяца. Его осудили по 228-й статье УК РФ о хранении и распространении наркотиков.