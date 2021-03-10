Росгвардия научит студентов журфака МГУ освещать митинги

Росгвардия вместе с факультетом журналистики МГУ проведет лекции-тренинги для студентов, где расскажет им, как безопасно освещать митинги. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна.

Для студентов планируют записать ролики о том, как им нужно вести себя на акциях. Материалы подготовят вместе с правоохранителями и Союзом журналистов. По мнению Хинштейна, этот опыт можно будет распространить и на другие вузы.

Идею поддержал главнокомандующий войсками Нацгвардии Олег Плохой. Он сказал, что силовое ведомство готово выделить представителей своих пресс-служб, чтобы те разобрали конкретные ситуации с точки зрения как правоохранителей, так и журналистов.

На прошедших митингах в поддержку Алексея Навального были задержаны десятки работников СМИ. В редакциях жаловались, что даже доставление журналиста в участок для установления личности мешает работе. В силовых ведомствах заявляют, что все задержания были правомерными.