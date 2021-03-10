В «Современнике» покажут благотворительный спектакль «Мам, а кто это на фото?»

21 марта в «Современнике» пройдет премьера спектакля «Мам, а кто это на фото?» — совместного благотворительного проекта театра и фонда «Дом с маяком» при поддержке Pechersky Family Foundation. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В документальной постановке задействованы актеры театра и приглашенные артисты. Каждый из них расскажет сюжет из детства собственных родителей. Воспроизводя на сцене эти истории, артисты постараются ощутить связь между поколениями.

Режиссером спектакля выступил Филипп Гуревич. В основной состав актеров вошли артисты «Современника» Елена Плаксина, Ульяна Лаптева, Полина Пахомова, Полина Рашкина, Игорь Царегородцев, Марина Лебедева, а также драматург Ринат Ташимов. Инициаторы проекта — актрисы Клавдия Коршунова и Дарья Мельникова, попечители фонда «Дом с маяком», под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые.

Постановка рассчитана на широкую аудиторию и будет интересна людям всех возрастов. Каждый зритель не только получит особенный эмоциональный опыт, но и поддержит тех, кто в этом нуждается.

Купить билет на спектакль можно здесь. Все вырученные средства будут направлены в фонд.