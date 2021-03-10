IKEA начнет продавать мягкую игрушку, нарисованную 9-летним мальчиком из России

IKEA пополнит линейку мягких игрушек «Сагоскатт» плюшевой собакой-русалкой, эскиз которой нарисовал 9-летний мальчик Савва из России. Ее можно будет купить в магазинах сети осенью этого года, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.
Необычное существо, нарисованное Саввой, стало одним из пяти рисунков, отобранных IKEA для создания мягких игрушек. Всего в конкурсе «Давай играть» участвовали 66 тыс. детских работ со всего мира. Кроме собаки-русалки в продажу поступят друзья-бутерброды Одри из Канады, кошка Лиепы из Литвы, яичница Зоси из Польши и птичка Ника из США.
«Собака-русалка» Саввы
«Собака-русалка» Саввы
«Кошка» Лиепы из Литвы
«Кошка» Лиепы из Литвы
«Яичница» Зоси из Польши
«Яичница» Зоси из Польши
«Птичка» Ника из США
«Птичка» Ника из США
«Друзья-бутерброды» Одри из Канады
«Друзья-бутерброды» от Одри из Канады
Савва сказал, что придуманный им персонаж — синяя собака с оранжевым рыбьим хвостом и в широкополой шляпе — приходит на помощь людям и животным, оказавшимся в беде. По словам юного художника, он любит придумывать разные истории в процессе рисования, и необычная собака появилась таким же образом.
Конкурс «Давай играть» проводится компанией IKEA ежегодно. Он призван развивать творческие способности детей и поддерживать право каждого ребенка на игру и саморазвитие. На средства, вырученные от продажи игрушек «Сагоскатт» в России, IKEA будет развивать социальные проекты с местными общественными организациями. Посмотреть работы победителей конкурса прошлого года можно здесь.