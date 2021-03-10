IKEA начнет продавать мягкую игрушку, нарисованную 9-летним мальчиком из России

IKEA пополнит линейку мягких игрушек «Сагоскатт» плюшевой собакой-русалкой, эскиз которой нарисовал 9-летний мальчик Савва из России. Ее можно будет купить в магазинах сети осенью этого года, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Необычное существо, нарисованное Саввой, стало одним из пяти рисунков, отобранных IKEA для создания мягких игрушек. Всего в конкурсе «Давай играть» участвовали 66 тыс. детских работ со всего мира. Кроме собаки-русалки в продажу поступят друзья-бутерброды Одри из Канады, кошка Лиепы из Литвы, яичница Зоси из Польши и птичка Ника из США.