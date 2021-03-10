Скрипачка Arcade Fire Сара Нойфилд выпустила клип на трек «With Love and Blindness» с нового альбома

В видео Нойфилд танцует в лесу и на горных камнях. Она также играет на скрипке на пляже и плавает в пруду.

Скрипачка группы Arcade Fire Сара Нойфилд представила клип на песню «With Love and Blindness». Его можно посмотреть на ютьюбе .

10 февраля артистка анонсировала свой третий сольный альбом «Detritus», выход которого запланирован на 14 мая. Пластинка будет состоять из семи композиций, одну из которых Нойфилд опубликовала в день анонса альбома.

Ранее Arcade Fire сообщили, что готовят к официальному выпуску музыку, записанную для фильма «Она» Спайка Джонза. Альбом выйдет 19 марта на кассетах и виниле.