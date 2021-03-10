Нейросеть научилась создавать портреты людей, привлекательных для определенного человека

Ученые из Хельсинкского университета заставили искусственный интеллект понимать субъективные представления людей о привлекательности. Об этом сообщает N+1.

Исследователи научили нейросеть анализировать активность мозга и в соответствии с этими данными создавать изображение человека, которое окажется привлекательным для конкретных людей.

Изначально у алгоритма была задача создать сотни искусственных портретов на основе 30 тыс. фотографий знаменитых людей. Снимки показали 30 добровольцам, после чего попросили их оценить привлекательность лиц и назвать черты, которые повлияли на решение. В это время их мозговые реакции регистрировались при помощи ЭЭГ.

Полученные результаты передали нейросети через интерфейс мозг — компьютер. Затем в течение двух месяцев алгоритм обучался создавать портреты, соответствующие индивидуальным эстетическим критериям добровольцев.

В итоге новые изображения совпали с их предпочтениями на 86,7%. Ученые считают, что результаты их работы в дальнейшем помогут определять субъективные предпочтения людей, чтобы выявить скрытую предвзятость.