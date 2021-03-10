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Обнаруженный в Сахаре метеорит оказался осколком протопланеты старше Земли

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:13

Группа французских и японских ученых выяснила, что найденный в Сахаре метеорит оказался осколком протопланеты. Об этом сообщает Vice.

Специалисты напомнили в работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, что объект весом 32 килограмма нашли в мае прошлого года в отдаленном районе Сахары. Он получил название Эрг-Шеш 002 в честь места падения.

Метеорит состоит из магматических пород, и такие космические тела называются ахондритами. Их редко находят на Земле, и в 95% случаев это осколки Марса или Луны. Эксперты выяснили, что возраст Эрг-Шеш 002 — 4,565 млрд лет, то есть он старше Земли.

В ахондритах обычно содержится базальт, но в найденном метеорите его нет. При этом в нем нашли андезит — магматическую вулканическую породу, а это означает, что Эрг-Шеш 002 — один из редчайших ахондритов. Кроме того, ученые назвали его одним из самых древних образцов магматической породы. С его помощью исследователи смогут понять, какой была кора первых протопланет Солнечной системы.

В прошлом году группа ученых из США и Швейцарии обнаружила внутри метеорита частицы возрастом более 7 млрд лет, это самый древний твердый материал, найденный на Земле. Специалисты проанализировали фрагменты Мурчисонского метеорита, упавшего в Австралии в 1969 году. Для установления возраста частиц они использовали изотоп неона Ne-21, который позволяет определить, как долго материя контактировала с космическими лучами: чем дольше длится взаимодействие, тем больше новых элементов образуется.

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