В Лондоне осужденных за домашнее насилие будут контролировать при помощи GPS-трекеров после тюрьмы

В Лондоне преступников, осужденных за домашнее насилие, будут контролировать при помощи GPS-трекеров по выходе из тюрьмы. Пилотная схема затронет до 200 человек, виновных по статьям о преследовании, домогательствах, физическом и сексуальном насилии, пишет The Guardian.

Проект запущен лондонской мэрией в сотрудничестве со службами пробации заключенных и госпрограммой по противодействию насилию в отношении женщин и девочек.

«В Лондоне мы первыми применили GPS-трекеры для людей, совершивших нападение с ножом, и показали, что это может предотвратить повторное преступление, снизить уровень насилия и защитить жертв», — сказал мэр города Садик Хан.

По его мнению, новая схема также поможет снизить уровень насилия, обеспечить лучшую защиту пострадавших и послужит «четким сигналом, что злоупотреблениям положен конец».

Контролировать освободившихся из тюрьмы абьюзеров решили после увеличения случаев насилия на карантине. По данным проекта «Counting Dead Women», с 23 марта по начало июля 2020 года в Великобритании мужчинами было убито 35 женщин — это в три раза больше, чем в аналогичный период до карантина.