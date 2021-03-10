«Норникель» в полном объеме выплатил штраф за разлив топлива

Норильско-Таймырская энергетическая компания, которая входит в группу «Норильский никель», выплатила все 146,2 млрд рублей в качестве возмещения вреда от разлива топлива в мае 2020 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Средства дочерней структуре предоставил «Норникель». 145,5 млрд рублей пойдут в доход федерального бюджета, 685 млн — в бюджет Норильска.

В мае 2020 года из‑за лопнувшей цистерны на ТЭЦ-3 в Норильске в почву и реки Амбарную и Далдыкан было разлито более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Причиной аварии Ростехнадзор признал многочисленные технические и организационные нарушения на предприятии.

В результате ЧП было возбуждено несколько уголовных дел; по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Следствие заявило, что руководители знали о необходимости провести капитальный ремонт резервуара, однако не предприняли действий для его проведения.

По оценке самого «Норникеля», на ликвидацию последствий аварии уйдет пять лет. В Норильске проведут рекультивацию загрязненных участков, соберут пораженный грунт и откачают нефтепродукты, а затем займутся воспроизводством биологических ресурсов.

Росприроднадзор требовал в качестве компенсации 148 млрд рублей, но сумма была снижена по решению Арбитражного суда Красноярского края. В феврале 2021 года суд назначил «Норникелю» штраф в 146,2 млрд рублей.