Сын Сергея Бодрова-младшего выпустил дебютный рэп-альбом

Релиз состоит из пяти песен, две из которых записаны с исполнителем Haze2Face. Мини-альбом вышел еще в конце января, но СМИ обратили внимание на него только сейчас.

Бодров активно начал заниматься музыкой в прошлом году. Он создал сообщество в «ВКонтакте», где публикует свои песни и треки своих друзей.

В 2018 году книжный магазин «Подписные издания» выпустил книгу Сергея Бодрова-младшего «Архитектура в венецианской живописи Возрождения». Работа основана на кандидатской диссертации Бодрова, которую он защитил в 1998 году на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.