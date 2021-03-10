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Сын Сергея Бодрова-младшего выпустил дебютный рэп-альбом

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:17

Сын Сергея Бодрова-младшего, Александр, выпустил свой дебютный рэп-альбом. EP «Реп мастерская» можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

Релиз состоит из пяти песен, две из которых записаны с исполнителем Haze2Face. Мини-альбом вышел еще в конце января, но СМИ обратили внимание на него только сейчас.

Бодров активно начал заниматься музыкой в прошлом году. Он создал сообщество в «ВКонтакте», где публикует свои песни и треки своих друзей.

В 2018 году книжный магазин «Подписные издания» выпустил книгу Сергея Бодрова-младшего «Архитектура в венецианской живописи Возрождения». Работа основана на кандидатской диссертации Бодрова, которую он защитил в 1998 году на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

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