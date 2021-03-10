«Сожалею, что причинил им боль»: Александр Ван извинился перед теми, кто обвинил его в харассменте

Дизайнер Александр Ван опубликовал в своем инстаграме пост с извинениями перед людьми, которые обвинили его в домогательствах. Он заявил, что поддерживает их право выступить с заявлениями, и он внимательно выслушал, что они сказали.

«Им было нелегко поделиться своими историями, и я сожалею, что причинил им боль. Хотя мы не во всем согласны насчет деталей произошедшего, я буду стараться подавать лучший пример и использовать свое влияние, чтобы побудить других к признанию того, что их поведение наносит вред окружающим. Теперь, когда я знаю, как быть лучше, я стану лучше», — написал дизайнер.

Обвинения Вана в домогательствах появились в сети в конце декабря. Первым у себя в тиктоке и инстаграме с ними выступил модель Оуэн Муни: он заявил, что в 2017 году Ван без предупреждения начал гладить его по ноге и трогать за промежность в переполненном нью-йоркском клубе.

По словам Муни, он решил рассказать эту историю спустя три года, поскольку узнал о более жестких домогательствах Вана. Затем историями харассмента дизайнера по отношению к мужчинам-моделям и трансперсонам поделились аккаунты Shit Model Management и Diet Prada. Как утверждают обвинители, Ван мог без их ведома подсыпать им наркотики, что приводило к полному блэкауту и сексуальным домогательствам, которым невозможно было противостоять.

Дизайнер называл эти обвинения необоснованными и гротескно ложными. Он заявлял, что намерен привлечь к ответственности людей, которые их распространяют. Обвинители в свою очередь также готовили возможные иски в отношении дизайнера.