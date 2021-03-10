«Ведомости»: Минцифры планирует ввести налог на рекламные доходы российских блогеров

Минцифры планирует ввести налог на доходы, которые российские блогеры получают от рекламы. Об этом говорится в плане развития ИТ-отрасли в России, передают «Ведомости».

Согласно документу, платить налог за блогеров в качестве налоговых агентов должны будут иностранные юрлица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

Норму хотят закрепить федеральным законом, проект которого будет готов к середине этого года. Такой шаг приведет к увеличению поступлений в бюджет от деятельности российских блогеров, сказано в плане.

В пресс-службе министерства отказались комментировать документ, заявив, что он неактуален.

Сейчас российские блогеры получают деньги за рекламу от иностранных компаний на личные счета, отметил директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, если полученная сумма меньше 500 тыс. рублей, «по факту никто ею не интересуется».

Однако инициатива Минцифры вызывает много вопросов, утверждает глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Например, непонятно, как будут находить владельцев аккаунта, в котором прошла реклама.

«Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования», — пояснил Зыков.

В начале марта «Ведомости» сообщили, что правительство задумало ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний. Эта мера нужна для поддержки российской IT-индустрии.