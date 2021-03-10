В России появится приложение для сбора биометрических данных граждан

«Ростелеком» планирует создать приложение, в котором россияне смогут самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные. Об этом сообщает «Коммерсант».

За два года власти намерены увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 млн с нынешних 164 тыс., настаивая на удобстве ее использования.

«На основе биометрии граждане смогут проводить оплату „по лицу“, проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах», — рассказали в «Ростелекоме».

По данным «Коммерсанта», запуск приложения — одна из мер, рассматриваемая правительством для активизации сбора данных граждан для реестра ЕБС. Однако Министерство цифрового развития предлагает открыть пункты сдачи биометрии еще и в МФЦ.

К тому же могут быть введены «административные меры», например отказ в удаленном доступе к ряду госуслуг в отсутствие биометрии, пишет издание.

При этом опрошенные «Коммерсантом» эксперты смотрят на ситуацию скептически. Неясно, какая задача решается таким активным внедрением биометрии, подчеркивает советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, пока совсем непонятно, кто и на каких условиях в итоге будет иметь доступ к этой базе, поэтому ее безопасность вызывает сомнения.

Единая биометрическая система работает с 1 июля 2018 года. Ее оператором является «Ростелеком». Российские банки первыми подключились к системе и начали верифицировать клиентов по лицу и голосу. Сейчас собирать данные могут 232 кредитные организации.

Ранее стало известно, что «Ростелеком» будет вести реестр компаний, которые получат доступ к ЕБС. Сейчас зайти в базу могут только банки и страховые организации, а в будущем смогут подключиться также сотовые операторы, ретейлеры и другие фирмы.