Мороз в ночь на 10 марта оказался самым сильным за последние 70 лет

В Москве мороз в ночь на 10 марта достиг суточного рекорда за последние 70 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Температура воздуха опустилась до минус 20,5 градусов и побила рекорд, зафиксированный 10 марта 2006 года, когда столбик термометра опустился до минус 17 градусов.

В Гидрометцентре отметили, что абсолютный минимум температуры для 10 марта за все время наблюдений в Москве был достигнут в 1915 году. Тогда температура опустилась до минус 25,6 градусов. Синоптики прогнозируют, что аномальные морозы сохранятся в столичном регионе еще несколько дней.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало весны в Москве будет прохладным и слякоть сохранится до апреля. В этот период в столице ночью будет слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами будет идти редкий снег, который местами будет мокрым.