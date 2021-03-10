Опрос: более 75% россиян сталкивались с задержкой зарплаты

С задержкой заработной платы сталкивались 76% россиян. Об этом говорится в результатах опроса сервиса «Работа.ру», сообщает РБК.

27% из тех, кому приходилось иметь дело с этой проблемой, заявили, что им постоянно откладывают выплаты или не делают их вообще. 11% отметили, что с задержкой сталкивались один раз, и 62% рассказали, что задержки или отказ в выплате происходили неоднократно.

Среди столкнувшихся с проблемой 49% пытались решить ее с работодателями мирным путем. 14% подавали жалобы в государственные органы, 11% угрожали обращением в трудовую инспекцию или в знак протеста начинали хуже выполнять свою работу, а 10% не выходили на работу. Кроме того, работники оставляли негативные отзывы о работодателе, угрожали начальству увольнением и жаловались на невыплаты в социальных сетях. 22% признались, что никак не боролись с работодателями за зарплату.

Ранее специалисты Росстата выяснили, что в России к началу 2021 года работодатели задолжали сотрудникам 1 млрд 628,3 млн рублей. Значительная часть долга (41,8%, или 681,2 млн рублей) образовалась в течение прошлого года. Еще 348,5 млн рублей не выплатили с 2019 года — это 21,4% от всей суммы. Оставшиеся 598,6 млн рублей (36,8% общего долга) граждане ждут с 2018 года или дольше.